Как обозначить в слове корень,вот эти слова:лётчик,сила,смело,праздник,писать,сил??но,рассказ,цветок,записка,смелый,повар,письмо праздновать,лететь,рассказчик,переписка,варенье,рассказать,смелость,сильный,праздничный,варить,цв...
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Как обозначить в слове корень,вот эти слова:лётчик,сила,смело,праздник,писать,сил??но,рассказ,цветок,записка,смелый,повар,письмо праздновать,лететь,рассказчик,переписка,варенье,рассказать,смелость,сильный,праздничный,варить,цветёт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как обозначить в слове корень,вот эти слова: лётчик0,лететь-лет- сил[а],сильн[ый],сильно-сил- смело,смелость0,смел[ый] -смел- праздник0,праздновать , праздничн[ый]- празд- писать,переписк[а],записк[а],письм[о] - пис- цветок0,цвет[ёт] -цвет- рассказ0,рассказчик0,рассказать - сказ, варить,варень[е], повар0 -вар-. 0-нулевое оконч. в наречиях окончания нет (смело,сильно) в н.ф. глагола,где есть -ть, окончания нет.
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