Один насос может выкачать всю воду из котлована за 16 ч, другой - за 75% этого времени. Первые 3 часа насосы работали вместе, оставшуюся воду выкачал только первый насос. Сколько времени работал только первый насос?

Математика

Один насос может выкачать всю воду из котлована за 16 ч, другой - за 75% этого времени. Первые 3 часа насосы работали вместе, оставшуюся воду выкачал только первый насос. Сколько времени работал только первый насос?

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