Один насос может выкачать всю воду из котлована за 16 ч, другой - за 75% этого времени. Первые 3 часа насосы работали вместе, оставшуюся воду выкачал только первый насос. Сколько времени работал только первый насос?
Математика
Один насос может выкачать всю воду из котлована за 16 ч, другой - за 75% этого времени. Первые 3 часа насосы работали вместе, оставшуюся воду выкачал только первый насос. Сколько времени работал только первый насос?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - вся вода в котловане 1/16 часть воды выкачивает первый за 1 час 16:100*75=12 (час) выкачивает всю воду второй насос 1/12 часть воды выкачивает второй за 1 час 1/16+1/12=3/48+4/48=7/48 часть воды выкачивают за 1 час оба насоса 7/48*3=21/48 часть выкачали оба насоса за 3 часа 1-21/48=48/48-21/48=27/48=9/16 осталось выкачать первому насосу 9/16:1/16=9 (час) Ответ: 9 часов работал только первый насос
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