Как охраняется растительность нашей местности маленькое сочинение нужно
Биология
Как охраняется растительность нашей местности маленькое сочинение нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охрана растительности! Моя местность очень велика, и поэтому в ней так много растительности. Я хочу рассказать вам , как охраняется растительность в нашей местности. Итак, во-первых мы стараемся не ходить по газонам и выбрасываем мусор в специальные контейнеры. Во вторых мы стараемся во всю , защищать природу от вредителей, ну а в третьих мы озеленяем ещё не озелененные участки. Так что запомните - Природу Надо Беречь!
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