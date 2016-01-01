Как охраняется растительность нашей местности маленькое сочинение нужно

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Охрана растительности! Моя местность очень велика, и поэтому в ней так много растительности. Я хочу рассказать вам , как охраняется растительность в нашей местности. Итак, во-первых мы стараемся не ходить по газонам и выбрасываем мусор в специальные контейнеры. Во вторых мы стараемся во всю , защищать природу от вредителей, ну а в третьих мы озеленяем ещё не озелененные участки. Так что запомните - Природу Надо Беречь!