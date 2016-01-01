Каким по счету днём в 2016году будет 1 июня?
Математика
Каким по счету днём в 2016году будет 1 июня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 июня будет 153 днем.
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