Каким по счету днём в 2016году будет 1 июня?

Математика
Каким по счету днём в 2016году будет 1 июня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 июня будет 153 днем.
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