13 пожалуйста Заранее благодарю за помощь

Математика
13 пожалуйста Заранее благодарю за помощь
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*5+2*6+2*3+2*3+2*2+2*3+2(5*6-2*3)=10+12+6+6+4+6+48=92
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