Как определить непроверяемой безударная гласной в корне
Русский язык
Как определить непроверяемой безударная гласной в корне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написание безударных гласных, которые не могут быть проверены ударением, определяется по орфографическому словарю.
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