КАК определить скорость реки по её условному обозначению??? (0.2)
География
КАК определить скорость реки по её условному обозначению??? (0.2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стрелки указывают направление течения реки и её притока. 114,3 обозначает уровень уреза воды.Скорость течения реки 0,2 метра в секунду.
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