Как определить спряжение глагола?

Гость: Гость:

Спряжение глагола определяется по его окончанию в неопределенной форме (инфинитиве). Например, если глагол оканчивается на -ить (солить, варить, ходить), то это 2 спряжение. Если глагол имеет какие-то другие окончания, не заканчивающиеся на -ить (пороть, лежать, стоять), то это 1 спряжение. НО! Есть глаголы-исключения, которые относятся ко 2 спряжению, несмотря на их окончания, это глаголы: гнать, держать, терпеть, обидеть, слышать, видеть, ненавидеть, зависеть, вертеть, дышать, смотреть и глаголы-исключения, относящиеся к 1 спряжению: брить, стелить.