Как определить в словосочетание * ( крестик )

Гость: Гость:

То слово, от которого мы можем задать вопрос другому, называется главным, и над ним мы ставим крестик. То слово, к которому задаётся вопрос, называется зависимым. Пример: Белая берёза Берёза (какая?) белая Берёза-главное слово, белая-зависимое