Как определить в словосочетание * ( крестик )
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Как определить в словосочетание * ( крестик )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То слово, от которого мы можем задать вопрос другому, называется главным, и над ним мы ставим крестик. То слово, к которому задаётся вопрос, называется зависимым. Пример: Белая берёза Берёза (какая?) белая Берёза-главное слово, белая-зависимое
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