Наука о составе строении и истории развития земной коры и размещения в ней полезн??х ископаемых Какая это наука???
Обществознание
Наука о составе строении и истории развития земной коры и размещения в ней полезн??х ископаемых Какая это наука???
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Состав, строение и историю развития земной коры, а также размещение в ней полезных ископаемых изучает геология
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