Как организмы приспосабливаются к условиям среды?

Биология
Как организмы приспосабливаются к условиям среды?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Все организмы, исторически проживающие на определенной территории, приспособлены к среде обитания. Если поместить в новую среду обитания неприспособленый организм, со временем он адаптируется и сможет выжить в этой среде обитания.
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