Етістіктерді тауып,оларды рай түрлеріне қарай талдаңдар
Қазақ тiлi
Етістіктерді тауып,оларды рай түрлеріне қарай талдаңдар
Ответ(ы):
Гость:
Первая пропущеная у мягкая, вторая пропущеная н с хвостиком
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