Вычислите, представив обыкновенную дробь в виде десятичной: 2 целых 3/10 + (1,5 - 0,7) ; (12,4 - 9,35) + 2 целых 12/25; 6 целых 3/4 - (2,35 + 0,23); (27,61 - 8,1) + 4 целых 1/20; 3 целых 2/5 - ( 0,9 + 0,45); (6,35 - 2,05) + ...
Математика
Вычислите, представив обыкновенную дробь в виде десятичной: 2 целых 3/10 + (1,5 - 0,7) ; (12,4 - 9,35) + 2 целых 12/25; 6 целых 3/4 - (2,35 + 0,23); (27,61 - 8,1) + 4 целых 1/20; 3 целых 2/5 - ( 0,9 + 0,45); (6,35 - 2,05) + 9/10
Ответ(ы):
Гость:
1) 2 3/10 = 2,3 2,3 + 0,8 = 3,1 2) 2 12/25 = 2,48 12,4 - 9,35 + 2,48 = 5,53 3) 6 3/4 = 6,75 6,75 - 2,58 = 4,17 4) 4 1/20 = 4,05 27,61-8,1 + 4,05 = 23,56 5) 3 2/5 = 3,4 3,4 - 1,35 = 2,05 6) 9/10 = 0,9 6,35 - 2,05 + 0,9 = 5,2
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