Сделайте жіткітік жалғау на 2 слова айты оқыды поже помогите

Қазақ тiлi
Сделайте жіткітік жалғау на 2 слова айты оқыды поже помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Мен оқимын.        1.Біз оқимыз. 2.Сен оқисың           2.Сендер оқисыңдар    Сіз оқисыз.             Сіздер оқисыздар 3.Ол оқиды.              3.Олар оқиды.
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