Сделайте жіткітік жалғау на 2 слова айты оқыды поже помогите
Қазақ тiлi
Сделайте жіткітік жалғау на 2 слова айты оқыды поже помогите
Ответ(ы):
Гость:
1. Мен оқимын. 1.Біз оқимыз. 2.Сен оқисың 2.Сендер оқисыңдар Сіз оқисыз. Сіздер оқисыздар 3.Ол оқиды. 3.Олар оқиды.
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