Какие земли вошли в состав Руси в период правления Ивана Третьего, Василия Третье??о и Ивана Четвертого? варианты ответов: Рязанское княжество, Псков, Новгород, Казанское ханство, Смоленск, Астраханское ханство, Тверское княже...
История
Какие земли вошли в состав Руси в период правления Ивана Третьего, Василия Третье??о и Ивана Четвертого? варианты ответов: Рязанское княжество, Псков, Новгород, Казанское ханство, Смоленск, Астраханское ханство, Тверское княжество
Ответ(ы):
Гость:
Иван третий - Ростовское, Ярославское, Тверское княжество и Новгородская республика. Василий Третий - Псковскую республику и Рязань. Иван четвёртый - Крымское, Казанское и Астраханское ханства.
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