Кестеде берілген қатардан мағынасына қарай сөйлем құраңдар. ән тартамын күй сө??і керемет халық әнін қол соқты терме риза болды қазақша әннің айта аласын ба? көрермендер жақсы көремін

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Кестеде берілген қатардан мағынасына қарай сөйлем құраңдар. ән тартамын күй сө??і керемет халық әнін қол соқты терме риза болды қазақша әннің айта аласын ба? көрермендер жақсы көремін
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Ответ(ы):
Гость:
Твердая у с палочкой, н с хвостиком, мягкая а, мягкая у,мягкая а,мягкая а, н с хвостиком,
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