Як за допомогою двох банок ємкістю 5 літрів та 3 літри налити з відра у бідон 4 літри молока?
Математика
Як за допомогою двох банок ємкістю 5 літрів та 3 літри налити з відра у бідон 4 літри молока?
Ответ(ы):
Гость:
Налить в 5 л - вылить в 3 л = останется 2 л. И так два раза (5-3)*2 = 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши как можно больше сумм,используя эти числа. Первое слагаемые 5,6,0,7,8,9,2,1,4,3. Второе слагаемые 5,6,0,7,8,9,2,1,4,3. Значение суммы 10,9,8...
Русский язык
Определи, какое предложение перед тобой: простое, сложносочинённое, сложноподчин??нное, бессоюзное сложное предложение или сложное предложение с не...
Геометрия
Срочно даю 30 баллов.В прямоугольном треугольнике АВС угол С прямой,АС=4см,СВ=4корня из 3 см,СМ-медиана.Найдите величину угла ВСD.
Русский язык
Спиши слова, вставляя, где нужно ь. Падеж(?), экипаж(?), мелоч(?), глуш(?), карандаш(?), рож(?), гараж(?), ландыш(?), лож(?), плач(?), роскош(?),...
Русский язык