Определи, какое предложение перед тобой: простое, сложносочинённое, сложноподчин??нное, бессоюзное сложное предложение или сложное предложение с несколькими видами связи: Ждём Матрёшку час, другой - нет её.
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Определи, какое предложение перед тобой: простое, сложносочинённое, сложноподчин??нное, бессоюзное сложное предложение или сложное предложение с несколькими видами связи: Ждём Матрёшку час, другой - нет её.
Ответ(ы):
Гость:
Бессоюзное сложное предложение, наверно.
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