Определи, какое предложение перед тобой: простое, сложносочинённое, сложноподчин??нное, бессоюзное сложное предложение или сложное предложение с несколькими видами связи: Ждём Матрёшку час, другой - нет её.

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Определи, какое предложение перед тобой: простое, сложносочинённое, сложноподчин??нное, бессоюзное сложное предложение или сложное предложение с несколькими видами связи: Ждём Матрёшку час, другой - нет её.

Автор: Гость