Как разобраться, когда глагол с недо пишется слитно, а когда раздельно не до
Русский язык
Как разобраться, когда глагол с недо пишется слитно, а когда раздельно не до
Ответ(ы):
Гость:
НЕДО употребляется в значении «мало», НЕ ДО – в значении «не до конца довести действие». ... 1)Глагол «недоставать» (в значении «отсутствовать в нужном количестве») пишется с НЕ слитно, т.к.НЕДО- является приставкой.
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