Как разобраться, когда глагол с недо пишется слитно, а когда раздельно не до

Гость: Гость:

НЕДО употребляется в значении «мало», НЕ ДО – в значении «не до конца довести действие». ... 1)Глагол «недоставать» (в значении «отсутствовать в нужном количестве») пишется с НЕ слитно, т.к.НЕДО- является приставкой.