Срочно даю 30 баллов.В прямоугольном треугольнике АВС угол С прямой,АС=4см,СВ=4корня из 3 см,СМ-медиана.Найдите величину угла ВСD.

Геометрия
Срочно даю 30 баллов.В прямоугольном треугольнике АВС угол С прямой,АС=4см,СВ=4корня из 3 см,СМ-медиана.Найдите величину угла ВСD.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов то есть  AB^{2}  =  4^{2}  + (sqrt[3]{3} )^{2}  AB^{2}  =  64  AB = 8 MB ´4 т.к гипотенуза это самая длинная сторона треугольника противоположная прямому углу, то в треугольнике CMB гипотенуза СB и опять по теореме пифагора (sqrt[4]{3})^{2}  =  4^{2}  + CM2 CM2 = ( sqrt[4]{3})^{2}  - 4^{2}  CM2 = 48 - 16 CM2 = 32 CM =  sqrt{32}  сумма углов в треугольнике 180 градусов в любом 90 градусов = BCM+ MBC Т.к прямой угол С разделен медианой то 45 bcm
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