Срочно даю 30 баллов.В прямоугольном треугольнике АВС угол С прямой,АС=4см,СВ=4корня из 3 см,СМ-медиана.Найдите величину угла ВСD.

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Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов то есть AB^{2} = 4^{2} + (sqrt[3]{3} )^{2} AB^{2} = 64 AB = 8 MB ´4 т.к гипотенуза это самая длинная сторона треугольника противоположная прямому углу, то в треугольнике CMB гипотенуза СB и опять по теореме пифагора (sqrt[4]{3})^{2} = 4^{2} + CM2 CM2 = ( sqrt[4]{3})^{2} - 4^{2} CM2 = 48 - 16 CM2 = 32 CM = sqrt{32} сумма углов в треугольнике 180 градусов в любом 90 градусов = BCM+ MBC Т.к прямой угол С разделен медианой то 45 bcm