Запиши как можно больше сумм,используя эти числа. Первое слагаемые 5,6,0,7,8,9,2,1,4,3. Второе слагаемые 5,6,0,7,8,9,2,1,4,3. Значение суммы 10,9,8,7,6.

Математика
Запиши как можно больше сумм,используя эти числа. Первое слагаемые 5,6,0,7,8,9,2,1,4,3. Второе слагаемые 5,6,0,7,8,9,2,1,4,3. Значение суммы 10,9,8,7,6.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5+5=10 1+8=9 2+7=0 7+3=10 6+4=10 8+2=10 9+1=10 2+7=9 3+6=9 4+5=9 5+4=9 3+6=9 2+7=9 1+8=9 9+0=9 0+9=9 8+0=8 7+1=8 6+2=8 5+3=8 4+4=8 7+0=7 6+1=7 5+2=7 4+3=7 6+6=6 5+1=6 4+2=6 3+3=6 2+4=6 1+5=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определи, какое предложение перед тобой: простое, сложносочинённое, сложноподчин??нное, бессоюзное сложное предложение или сложное предложение с не...
Ответить
Геометрия
Срочно даю 30 баллов.В прямоугольном треугольнике АВС угол С прямой,АС=4см,СВ=4корня из 3 см,СМ-медиана.Найдите величину угла ВСD.
Ответить
Русский язык
Спиши слова, вставляя, где нужно ь. Падеж(?), экипаж(?), мелоч(?), глуш(?), карандаш(?), рож(?), гараж(?), ландыш(?), лож(?), плач(?), роскош(?),...
Ответить
Русский язык
Составить предложение на слово юнга
Ответить
Русский язык
Как разобраться, когда глагол с недо пишется слитно, а когда раздельно не до
Ответить