Запиши как можно больше сумм,используя эти числа. Первое слагаемые 5,6,0,7,8,9,2,1,4,3. Второе слагаемые 5,6,0,7,8,9,2,1,4,3. Значение суммы 10,9,8,7,6.

Математика

Запиши как можно больше сумм,используя эти числа. Первое слагаемые 5,6,0,7,8,9,2,1,4,3. Второе слагаемые 5,6,0,7,8,9,2,1,4,3. Значение суммы 10,9,8,7,6.

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