Начертите В тетради координатный луч с единым отрезков 10 см . отметьте на нем точк?? ,которые соответствует чисам:0,3;0,5;0,75;1,2;1,8;2,25

Математика
Начертите В тетради координатный луч с единым отрезков 10 см . отметьте на нем точк?? ,которые соответствует чисам:0,3;0,5;0,75;1,2;1,8;2,25
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Ответ(ы):
Гость:
На фото как-то так.     
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