Начертите В тетради координатный луч с единым отрезков 10 см . отметьте на нем точк?? ,которые соответствует чисам:0,3;0,5;0,75;1,2;1,8;2,25

Математика

Начертите В тетради координатный луч с единым отрезков 10 см . отметьте на нем точк?? ,которые соответствует чисам:0,3;0,5;0,75;1,2;1,8;2,25

Автор: Гость