Срочно Помогите!!!Дам 30 баллов!!! Английский язык Find the information about any World Youth Games.

Английский язык
Срочно Помогите!!!Дам 30 баллов!!! Английский язык Find the information about any World Youth Games.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тебе перевод если да то вот Найти информацию о всемирных юношеских играх.
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