В правильной четырехугольной призме диагональ бокоаой грани равна 7см, а диагональ основания 8 см .Найдите диагональ призмы

Гость: Гость:

1) Найдем сторону основания. Т.к. правильная призма значит в основании - квадрат. а²+а²=8². 2а²=64. а²=32. а=4√2 2) Найдем высоту призмы она совпадает с боковым ребром. 7²- а²=h² 49-32=17 3) Найдем диагональ призмы: 8²+17=64+17=81 d=√81=9 cm