Расстояние между двумя населенными пунктами А и В равно 8,5 километров из пункта А ??о направлению в вышел пешеход одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист скорость пешехода 4,7 км а велосипедиста...

Математика
Расстояние между двумя населенными пунктами А и В равно 8,5 километров из пункта А ??о направлению в вышел пешеход одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист скорость пешехода 4,7 км а велосипедиста 10,4 км какое расстояние будет через час
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(10,4-4,7)*1+8,5=5,7+8,5=14,2км расстояние между ними через один час =====================
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