СРОЧНО!!!!!!!!!!!Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!Помогите!!!!!!!!!! №1 Определить среднесуточную темп??ратуру и амплитуду по следующим данным: 0 часов -7 градусев 6 часов -4 градуса 12 часов +2 градуса 18 часов +3 градуса ________...

География

СРОЧНО!!!!!!!!!!!Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!Помогите!!!!!!!!!! №1 Определить среднесуточную темп??ратуру и амплитуду по следующим данным: 0 часов -7 градусев 6 часов -4 градуса 12 часов +2 градуса 18 часов +3 градуса _______________ t средняя= амплитуда= №2 Сделать суточный график по этому

Автор: Гость