СРОЧНО!!!!!!!!!!!Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!Помогите!!!!!!!!!! №1 Определить среднесуточную темп??ратуру и амплитуду по следующим данным: 0 часов -7 градусев 6 часов -4 градуса 12 часов +2 градуса 18 часов +3 градуса ________...
География
СРОЧНО!!!!!!!!!!!Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!Помогите!!!!!!!!!! №1 Определить среднесуточную темп??ратуру и амплитуду по следующим данным: 0 часов -7 градусев 6 часов -4 градуса 12 часов +2 градуса 18 часов +3 градуса _______________ t средняя= амплитуда= №2 Сделать суточный график по этому
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы найти амплитуду нужно из самой большой температуры вычислить маленькую.
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