91 хвылын скилькы це годын и хвылын

Математика
91 хвылын скилькы це годын и хвылын
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Це одна година та тринцять одно хвилина
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