Водопровідний кран погано закритий. За 6 хвилин набігає повна склянка води. Скільки води витече з такого крану за 1 годину, якщо в 1 літрі міститься 5 склянок води?

Алгебра

Водопровідний кран погано закритий. За 6 хвилин набігає повна склянка води. Скільки води витече з такого крану за 1 годину, якщо в 1 літрі міститься 5 склянок води?

Автор: Гость