Водопровідний кран погано закритий. За 6 хвилин набігає повна склянка води. Скільки води витече з такого крану за 1 годину, якщо в 1 літрі міститься 5 склянок води?
Алгебра
Водопровідний кран погано закритий. За 6 хвилин набігає повна склянка води. Скільки води витече з такого крану за 1 годину, якщо в 1 літрі міститься 5 склянок води?
Ответ(ы):
Гость:
1 година=60 хвилин 60 : 6 = 10 склянок - за 1 годину 10:5=2 литра
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