Сочинение на тему как экономить время.

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Время неумолимо ускользает, словно в сутках не двадцать четыре часа, а намного меньше. Все люди рано или поздно сталкиваются с проблемой нехватки времени. Так хочется в бешенном жизненном ритме не упустить ни одной драгоценной минутки, ведь так много надо успеть! Живя в огромных мегаполисах, уже не представляешь даже себе жизнь без спешки, постоянной беготни и бессмысленных пробок. А всё потому, что закон современного мира гласит: не будешь успевать, значит, отстанешь.Каждый из нас хоть раз в жизни задавал себе вопрос: как экономить время? Чтобы появилось больше возможностей делать то, что вам нравится, необходимо грамотно использовать каждое мгновенье. Но чтобы в своей жизни изменить что-то, для начала надо изменить что-то в себе.