Как особенности мускулатуры круглых червей отразились на их способности к движению
Биология
Как особенности мускулатуры круглых червей отразились на их способности к движению
Ответ(ы):
Гость:
Тело круглых червей покрыто плотной кутикулой и лишено ресничного эпителия. Под кутикулой залегает слой продольной мускулатуры. В отличие от плоских червей, диагональных и поперечных мышц у круглых червей нет. Поэтому они могут только изгибать свое тело, но совершенно не способны удлинять или укорачивать его.
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