Как от глагола образовать причастие?

Гость: Гость:

найдите в учебнике раздел об образовании причастий, там названы их суффиксы. При образовании причастий сохраняйте вид глаголов. Например: читать (что делать) несовершенный вид-(что делающий) читаЮЩий (несов. вид), прочитать (что сделать) совершенный вид-(что сделавший) прочитаВШий (соверш. вид)