Как от глагола образовать причастие?
Русский язык
Как от глагола образовать причастие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдите в учебнике раздел об образовании причастий, там названы их суффиксы. При образовании причастий сохраняйте вид глаголов. Например: читать (что делать) несовершенный вид-(что делающий) читаЮЩий (несов. вид), прочитать (что сделать) совершенный вид-(что сделавший) прочитаВШий (соверш. вид)
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