Спиши предложения, дополнив их обстоятнльствамт. Обоснуй выбор своего обращения. Какие чувства говорящего они выражают? Назови вежливое слово. С какой целью оно употреблено? Расставить знаки. 1) Послушай ... помоги мне перейти ...

Русский язык
Спиши предложения, дополнив их обстоятнльствамт. Обоснуй выбор своего обращения. Какие чувства говорящего они выражают? Назови вежливое слово. С какой целью оно употреблено? Расставить знаки. 1) Послушай ... помоги мне перейти дорогу. 2) Закрой ... пожайлуста, окно! 3) Передайте ... на два билета. 4) Купи мне ... аспирин!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
передайте пожалуйста на два билетакупи мне пожалуйста аспирин

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