Назовите пожалуйста основные тайги,смешанного леса и широколиственного леса.

Биология
Назовите пожалуйста основные тайги,смешанного леса и широколиственного леса.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 тайга: лиственницы - сибирская даурская (Гмелина) и др. виды (там сложное деление) осина (тополь дрожащий) берёза пушистая берёза повислая черёмуха обыкновенная рябина сибирская тополь душистый тополь лавролистный  смешанный лес: в Европе — хвойно-широколиственные леса состоят из ели, пихты, бука, граба, ясеня, дуба, липы, ильма, ольхи, кленов, а на Дальнем Востоке они еще богаче видами. В Западной Сибири в смешанных лесах преобладают сосна, береза и осина, с примесью ели, кедра и пихты.в широколиственных: дуб и ясень клен, липаТы выбери просто)
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