Как отражена идеология саков в их культурном наследии?

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Тема: Общественное устройство и идеология саков Цель: формирование знаний об общественном устройстве и идеологию саков. Задачи: Образовательная: рассказать учащимся о развитии общественного строя, промыслах, изобразительном искусстве саков; охарактеризовать идеологию, религиозные верования. Развивающая: прививать навыки умения делать выводы; отработать навыки работать с таблицами, для более прочного усвоения материала; продолжить формирование умений читать историческую карту. Воспитательная: воспитывать уважение к истории своей страны