Найдите значения выражения (1 17/18 * 1 13/14 - 2 5/8 : 1 19/20) : (2 75/78 - 1 1/26)=? нужно срочно!!!!!!!!!
Математика
Найдите значения выражения (1 17/18 * 1 13/14 - 2 5/8 : 1 19/20) : (2 75/78 - 1 1/26)=? нужно срочно!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот. только не факт что везде правильно посчитал :D
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