По истории тема за стенами замков как вы думаету , зачем рыцарям понадобилось придумывать особый коденс чести и свои првила поведения.

История
По истории тема за стенами замков как вы думаету , зачем рыцарям понадобилось придумывать особый коденс чести и свои првила поведения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего потому, что он служит и жертвует своей жизнью ради высших Истин, не имеет в запасе второй отчизны и присягает только 1 раз.
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