Помогите написать сообщение от животного занесенного в красную книгу людям земли
Окружающий мир
Помогите написать сообщение от животного занесенного в красную книгу людям земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ищу пищу по ночам. Но вокруг люди.Они забирают мою шкуру . я. Амурский тигр нас осталось немного.
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