Сколько в 612 секунды минуты и секунды

Математика
Сколько в 612 секунды минуты и секунды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 612 : 60 = 10, 2 (мин) 2)10, 2 мин = 10 мин 12с 1мин - 60с проверка: 10 × 60 = 600(с) 600с + 12с = 612(с)
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