Сколько в 612 секунды минуты и секунды
Математика
Сколько в 612 секунды минуты и секунды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 612 : 60 = 10, 2 (мин) 2)10, 2 мин = 10 мин 12с 1мин - 60с проверка: 10 × 60 = 600(с) 600с + 12с = 612(с)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
По истории тема за стенами замков как вы думаету , зачем рыцарям понадобилось придумывать особый коденс чести и свои првила поведения.
Математика
Английский язык
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ 5 ЗАДАНИЕ!!! ПОМОГИТЕ В 5 ПУНКТЕ И 8!!! В 5 НУЖНО ПО-АНГЛИЙСКИ НАПИСАТЬ "РЕШАТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ", А КАК ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРЕВ...