На рисунке дан план участка,периметр которого 98м9дм вычисли длину стороны AD прямо??гольник

Математика
На рисунке дан план участка,периметр которого 98м9дм вычисли длину стороны AD прямо??гольник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма трех сторон 26 м 5 дм+15 м +28 м1 дм = 69 м 6 дм р= 98 м 9 дм р-69 м 6 дм = 98 м 9 дм -69 м 6 дм = 29 м 3 дм- неизвестная сторона
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