На рисунке дан план участка,периметр которого 98м9дм вычисли длину стороны AD прямо??гольник

Гость: Гость:

Сумма трех сторон 26 м 5 дм+15 м +28 м1 дм = 69 м 6 дм р= 98 м 9 дм р-69 м 6 дм = 98 м 9 дм -69 м 6 дм = 29 м 3 дм- неизвестная сторона