Как ответить на вопро: что помогло царевич едем в поисках невесты? Из сказки сказк?? о мертвой царевне и о семи богатырях
Литература
Как ответить на вопро: что помогло царевич едем в поисках невесты? Из сказки сказк?? о мертвой царевне и о семи богатырях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В «Сказке о мертвой царевне» , как и во многих других сказках, достаточно чудес и волшебства. Говорящее зеркальце честно и бесстрашно разговаривает с завистливой царицей, вызывая ее гнев и злобу. Влюбленный, но потерявший невесту королевич расспрашивает о ее судьбе и Солнце, и Месяц, и Ветер, и они отвечают ему, дают советы, сочувствуют. Только чудо, кажется, спасло юную царевну от верной смерти. Но, на мой взгляд, гораздо больше, чем чудес волшебных, в этой сказке чудес, сотворенных руками самих героев. Так, найти свою суженую королевичу Елисею помогли не только подсказки Ветра, но и, в первую очередь, любовь и надежда, живущие в его сердце. Увидеть красоту своей падчерицы и ее замечательные душевные качества ревнивая мачеха могла и без волшебного зеркальца. И только благодаря собственным заслугам молодая царевна нашла приют в лесном тереме и верных и надежных друзей в лице братьев-богатырей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Лабораторная работа: 1. Возьмите пшеничную мук, добавьте воду и сделайте комочек т??ста. 2. Поместите его в марлю и промойте с стакане с водой. Как...
История
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! какими особенностями социально-экономического и поли??ического развития волжской булгарии можно объясни...