Как переносится слово "этой"?

Русский язык
Как переносится слово "этой"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это слово не переносится.))
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