Продолжи ряд рисунков.сколько сердечек на 5 рисунке

Математика
Продолжи ряд рисунков.сколько сердечек на 5 рисунке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наверное, используя логику и долгий метод размышлений, на 5 рисунке 36 сердечек.
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