Определите географическое положение тундры тайги смешанных лесов степь и засушл??ывые территорииНапишите координаты широта долгота. Я не понимаю как определять.

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Тайга — самая большая по площади ландшафтная зона России. Её ширина в Европейской части достигает 800 километров, а в Западной и Восточной Сибири — 2150 километров. Северная граница зоны тайги совпадает с южной границей лесотундры и в значительной части расположена севернее полярного круга. Южная граница тайги начинается примерно на широте Санкт-Петербурга, тянется к верховьям Волги, севернее Москвы к Уралу, далее до Новосибирска, а затем до Хабаровска и Находки на Дальнем Востоке, где их сменяют смешанные леса. Вся Западная и Восточная Сибирь, большая часть Дальнего востока, горные массивы Урала, Алтая, Саян, Прибайкалья, Сихотэ-Алиня, Большого Хингана покрыты таёжными лесами. Крайняя южная граница тайги находится на 42-ой параллели (северная часть острова Хоккайдо в Японии) , крайняя северная — вплоть до 72-ой параллели (Таймыр) . Лесосте́пь — природная зона, характеризующаяся сочетанием лесных и степных участков. Северная граница лесостепи почти совпадает с южной границей распространения ели. Ее можно провести через города Екатеринбург – Казань – южнее Тюмени – севернее Новосибирска. Восточнее Кузнецкого Алатау вследствие горного рельефа лесостепь теряет характер непрерывной полосы. Она встречается здесь в виде изолированных островов, расположенных по депрессиям рельефа. Южная граница лесостепи идет по южной окраине Кодр и Донецкого кряжа, южнее Саратова, по северному склону Общего Сырта, южнее Петропавловска и Омска. К степям на территории России относятся равнины Причерноморья и Приазовья, Северный Крым (впрочем это Украина) , Западное Предкавказье, юг Среднерусской и Приволжской возвышенностей, юг Высокого Заволжья, юг Западной Сибири. Восточнее Алтая степь распадается на отдельные острова, окруженные горными ландшафтами. Зона пустынь умеренного пояса – природная зона с крайне засушливым, резко континентальным климатом, разреженной растительностью из полукустарников на бурых пустынно-степных и серо-бурых почвах. В России их можно найти только в Астраханской области.