С дачного участка привезли 15 кг огурцов,а помидоров в два раза больше.Все огурцы и помидоры законсервировали,положив в каждую банку по 3 кг овощей.Сколько птребавалось банок.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО ЗАВТРА НАДО!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
С дачного участка привезли 15 кг огурцов,а помидоров в два раза больше.Все огурцы и помидоры законсервировали,положив в каждую банку по 3 кг овощей.Сколько птребавалось банок.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО ЗАВТРА НАДО!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Если огурцов привезли 15 кг, то помидоров 30кг(тк как в два раза больше) смотри 15+30=45 45:3=15 ответ:15 банок
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