С дачного участка привезли 15 кг огурцов,а помидоров в два раза больше.Все огурцы и помидоры законсервировали,положив в каждую банку по 3 кг овощей.Сколько птребавалось банок.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО ЗАВТРА НАДО!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

С дачного участка привезли 15 кг огурцов,а помидоров в два раза больше.Все огурцы и помидоры законсервировали,положив в каждую банку по 3 кг овощей.Сколько птребавалось банок.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО ЗАВТРА НАДО!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость