текст міркування про необхідність збереження багатства природи

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текст міркування про необхідність збереження багатства природи
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Автор: Гость
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Гость:
Але природа - це наше життя. Не буде природи - не буде нас. Люди не помічають навколо себе прекрасного! Вирубують дерева,осушують болота,вбивають звірів,забруднюють воду.Винищуючи ліси,будуючи заводи на цих територіях, люди думають лише про гроші та вигоду,а не про красу,звірів і майбутне своїх дітей. Адже кожен пролісок , кожна маленька пташина, кожна тваринка- це неше багацтво! Яке потрібно берегти та примножувати,а не руйнувати! Знищуючи природу- ми знищуємо себе!
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