Найти площадь четырехугольника
Геометрия
Найти площадь четырехугольника
Ответ(ы):
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0,5*2*8=8 0,5*8*8=32 32+8=40 ОТВЕТ 40
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