Судья из повести "суд шемякин" обрадовался тому что?

История
Судья из повести "суд шемякин" обрадовался тому что?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обрадовался тому что не был ушиблен камнем.
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