Придумайте задачу по уравнению 3х+2х=75
Математика
Придумайте задачу по уравнению 3х+2х=75
Ответ(ы):
Гость:
Один мастер потратил на изготоаление деталей 2 дня, а второй мастер на один день больше, найдите сутучную норму деталей ,если известно что вместе они изготорили 75 деталей.
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