Как перевести 20 градусов из градусной меры в радианную
Математика
Как перевести 20 градусов из градусной меры в радианную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 градусов - Пи радиан (3,14) или 1 радиан приблизительно 57 градусов 0,349 радиан
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