В 2 пакетах лежит поровну конфет. Если из первого пакета вынуть 25 конфет, а из второго 10, то в первом пакете останется в 2 раза меньше конфет, чем во втором. Сколько конфет в каждом пакете?

Математика
В 2 пакетах лежит поровну конфет. Если из первого пакета вынуть 25 конфет, а из второго 10, то в первом пакете останется в 2 раза меньше конфет, чем во втором. Сколько конфет в каждом пакете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - конфет в пакете (х - 25) *2  = ( х -10 )  2х - 50 = х - 10 х = 50 - 10 = 40 конфет в каждом пакете
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