В 2 пакетах лежит поровну конфет. Если из первого пакета вынуть 25 конфет, а из второго 10, то в первом пакете останется в 2 раза меньше конфет, чем во втором. Сколько конфет в каждом пакете?

Математика

В 2 пакетах лежит поровну конфет. Если из первого пакета вынуть 25 конфет, а из второго 10, то в первом пакете останется в 2 раза меньше конфет, чем во втором. Сколько конфет в каждом пакете?

Автор: Гость